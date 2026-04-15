14日、エルサレムで式典に出席したイスラエルのネタニヤフ首相（AP＝共同）【ワシントン共同】イスラエルと、親イラン民兵組織ヒズボラの拠点を抱えるレバノンの代表者が14日、米国の仲介によりワシントンで協議した。レバノンでは米イランの停戦合意後もイスラエルによるヒズボラ攻撃が続いている。米国務省は協議後、両国が適切な時期に和平実現に向けた直接交渉を始めることで一致したと発表した。協議は国務省で開かれ、イ