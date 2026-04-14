YouTubeチャンネルのsoiboi softが、シリコンの膜を空気圧で動かして情報を表示するディスプレイを製作しました。Air Powered Segment Display: 3D Printed Microfluidic RAM? - YouTube以下がシリコン製ディスプレイの基本的なパーツ。シリコンで覆った3Dプリント部品から空気を抜くと中央がへこみ、1本の線を表示します。soiboi softはへこんだ状態を「1」、へこんでいない状態を「0」と表現。空気圧をかけるまで密閉状態が続く