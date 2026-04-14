NTTデータ先端技術は4月13日、AIをデータ管理の中核に組み込んだ最新のOracle AI Databaseリリースである Oracle AI Database 26ai への移行を支援する「Oracle AI Database 26ai 移行支援サービス」を「INTELLILINK Hybrid Platform for Oracle」サービスに追加し、4月16日より提供を開始することを発表した。「Oracle AI Database 26ai」は、「Oracle Database 23ai」に代わる新しいOracle AI Databaseの長期サポートリリースで