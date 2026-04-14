プロ野球ヤクルトの元投手で野球解説者の五十嵐亮太氏（46）が、2026年4月13日にユーチューブを更新し、快進撃を続けるヤクルトの好調の要因について、監督とコーチの関係性を挙げた。 「池山監督は選手起用の思い切りがすごい」ヤクルトは、昨季リーグ最下位に終わり、責任を取る形で高津臣吾監督（57）が退任した。今季は、高津監督に代わって、2軍で指揮を執っていた池山隆寛監督（60）が、1軍監督に昇格した。 チームは、開幕