13日放送のTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』では、「テレビのプロ・現役テレビマン103人のガチ投票で決定した「TBS平成バラエティ名場面ランキング」BEST15を発表。8位には、1989年から92年にかけて『ギミア・ぶれいく』内で放送された「徳川埋蔵金大発掘プロジェクト」がランクインした。【写真】令和でも！プリンセス天功、埋蔵金に衝撃の展開群馬県・赤城山に眠るとされた、200兆円の埋蔵金伝説に挑戦し