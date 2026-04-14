Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌「風と町」が、13日に配信リリースされた。きょう14日午後7時57分から、NHK『うたコン』でテレビ初パフォーマンス。さらに、午後9時30分からは、同曲の「Spotify公式リスニングパーティー」が開催される。【写真】黒ジャケットでキメるMrs. GREEN APPLE「風と町」配信リリースを記念した「Spotify公式リスニングパーティー」は、「風と町」をメンバーとともに