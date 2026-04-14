4月13日。ミルウォーキー・バックスは、ドック・リバースがヘッドコーチ（HC）を辞任すると発表した。 2024年1月末にバックスの指揮官へ就任したリバースHCは、約3シーズンで97勝103敗（勝率48.5パーセント）、プレーオフでは3勝8敗（勝率27.3パーセント）を残した。 ただ、今シーズンは大黒柱ヤニス・アデトクンボが36試合、ケビン・ポータ