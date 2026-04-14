犬に名前をつけるときのポイント3つ 1.2～5字程度の短い言葉 犬に名前をつけるときは、まず「犬が認識しやすい」ということを大切に考えましょう。 そこで意識したいのが、名前の長さです。犬がひとつの言葉として最も認識しやすい言葉は2～3文字程度だとされています。 そのため、犬に名前をつけるときは3文字前後、長くても5文字程度にしておくのがおすすめです。 また、長すぎる名前では飼い主