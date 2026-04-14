お笑い界の“名ツッコミ”に何が起きているのか――。4月11日深夜放送の『上田ちゃんネル』（テレビ朝日系）に、お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が出演。ネプチューン・名倉潤（57）の名前を挙げ、「半年前くらいまで揉めていた」と明かした。久保田によると、発端はバラエティ番組『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京）での共演。コメントのたびに、名倉から「なんやねん」「おもんな