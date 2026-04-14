13日名古屋6R13日に行われた地方競馬の平場のレースが話題沸騰となっている。名古屋6Rのレース名は「きたさん、えりさん披露宴記念日」。単勝1.2倍の圧倒的1番人気が制したが、その馬名に熱視線が注がれた。名古屋けいばでは対象レースの命名権を抽選で当選したファンに付与するネーミングライツを実施。6Rは「きたさん、えりさん披露宴記念日」となった。6番人気ベレーザフィン（牝4）が手応え良く直線を向いたが、一完歩ご