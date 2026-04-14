筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。【画像】要注意！これが、ひきこもりの人にやってはいけない“NG行為”です無職、無収入のひきこもりの人にとって、障害年金は大事な収入源になります。浜田さんによると、親亡き後に備え障害年金の一部を貯金する人がいる一方、振り込まれた障