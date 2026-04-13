作家の室井佑月さんが、2026年4月2日にXを更新。近影を公開した。「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」室井さんは25年12月に更新したXで、体調不良で緊急手術を受けたことを報告。26年2月には、「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」など、心身に不調をきたしていたことを明かしていた。4月2日のXでは、「友達とおでん屋」と投稿。グラスを片手に頬に手を当て、楽しげに笑みを浮かべた自身の写真を公開した。続け