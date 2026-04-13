健康影響が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）に関する水質検査が4月から義務化されたのに合わせ、国土交通省は水道事業を運営する地方自治体に、濃度が水質基準を超えた場合は住民らへ速やかに情報提供し、飲用制限などの応急対応を取るよう求めている。自治体向け対応指針を作成し、水道事業を運営する全自治体へ通知した。指針では、濃度をすぐ下げられないケースでは、自治体が住民に検出値などの情報を提供した上で、飲