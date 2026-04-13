英語には「albatross around one's neck」というイディオムがある。直訳すれば「首に巻いたアホウドリ」だが、「逃れられない重荷」「呪いのように付きまとう負い目」を意味する英語表現だ。【こちらも】「raining cats and dogs」とは? 有名すぎる英語イディオムの残念な真実今回は、一篇の詩から生まれ、現代の英語にまで生き続けているこのイディオムを紹介したい。■なぜアホウドリなのかなぜ重荷や負い目の比喩としてア