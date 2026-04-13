(C)2026 TOHO CO.,LTD. 11月3日に公開される、山崎貴監督のゴジラ最新作「ゴジラ-0.0」。ファーストディザー映像が、4月15日7時55分にYouTubeでプレミア公開されることが決まった。公式X(@g_minus_zero)にて発表されたもの。 「ゴジラ-1.0」を手掛けた山崎貴が監督・脚本・VFXを担当。製作・配給は東宝。製作は東宝。制作プロダクションはTOHOスタジオ ROBOT、VFXは白組。 『ゴジラ-0.0』ファースト