タイで開催されているU-20女子アジアカップで、４強が出揃った。準決勝のカードは北朝鮮対韓国、そしてもう１つは日本対中国だ。この“日中決戦”を前に、中国メディア『捜狐』は「今度こそ決勝進出を果たせるか？」などと見出しを打ち、両国の比較や試合を展望した。「両チームの勝ち上がりを見ると、ともにグループステージで３連勝を飾り、それぞれのグループを１位で突破して準々決勝に進出した。グループステージにおい