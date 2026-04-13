【連載】Ｊリーグ語り草（５）巻誠一郎の2008年「フクアリの奇跡、その舞台裏」後編◆巻誠一郎・前編＞＞フクアリの奇跡の舞台裏「みんな不満を抱えていた」◆巻誠一郎・中編＞＞僕に力を与えてくれた「オシムさんの言葉」2008年J1リーグ最終節、FC東京戦──。残留するためには勝利が絶対条件のなか、ジェフユナイテッド千葉は2点のビハインドを負ってしまう。ただ、絶望的な状況で巻誠一郎は、「まだまだやれる」という感覚を