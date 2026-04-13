メインシナリオはハイテク株を中心に上値をうかがう展開 今週の日本株相場は、地政学リスクの緩和と米国の利下げ期待の再燃を背景に、堅調な展開となるのがメインシナリオ。日経平均株価は、中東情勢の沈静化を受けた買い戻しが先行し、ハイテク株を中心に上値をうかがう展開となるだろう。ただし、先週5万7000円の大台を一時回復しているだけにどこまで上値を追っていけるかは微妙なところではある。サブ（リスク）シナリオとし