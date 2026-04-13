「いい調子で今は来れています」。こう話すのはロッテの育成ドラフト1位・中山優人（水戸啓明高）だ。中山は昨年夏に行われた茨城県大会予選の水城戦で完全試合を達成。コントロールが良く、打者によって間合いを変えて投げたりするなど、クレバーな投手だ。新人合同自主トレのキャッチボールでは「小さい頃からコントロールが良かったので、ずっと続けて胸に投げるようにしています」と、相手の胸にコントロールされたボー