横浜に加入した際、取材に応じたファフ・デクラーク＝2022年12月ラグビーのNTTリーグワン1部の横浜は12日、南アフリカ代表として2019年と23年のワールドカップ（W杯）2連覇に貢献したSHファフ・デクラーク（34）が今季限りで退団すると発表した。チームを通じて「サポーターの皆さんの情熱とサポートを感じられなかった瞬間は一度もない。特別な人たちの集まりの中で、多くを学ぶことができた」とコメントした。