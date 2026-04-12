扇雀飴本舗は「日本の海をいっしょに守ろう。」をメッセージに掲げる「海のソーダCANDY」を刷新して3月2日に発売開始した。「海のソーダCANDYプロジェクト」の一環として売上の一部を海洋環境保全や海のいきものを守るための窓口に寄付する取り組みを継続しつつ、海のいきものイラストを拡充して魅力向上を図った。多彩なイラストの個包装の一部今回、海のいきものイラスト付きの個包装を全20種類用意した。外袋は3種類のデ