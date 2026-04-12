ビール好きにとって、今春の大型ニュースのひとつが4月14日発売の「アサヒ ゴールド」ではないでしょうか。本商品は、アサヒビールが麦芽100%のスタンダードビールとして発売する、9年ぶりの新ブランド（※）。開発者インタビューと実飲レビューで、その特徴を明らかにします。 ※：2017年に麦芽100％になったスタンダードビール「アサヒ ザ・ドリーム」以来9年ぶり。 ↑「アサヒ ゴールド」。コンビニ想定価格は350mlが237