【デジタルギアを連れてワーケーションしよう！・15】 3月中旬、早春の九州にワーケーションの旅へ出かけました。今回は比較的時間に余裕があったため、現地での移動で主にローカル線を利用しました。ゆっくり、のんびりと景色やご当地グルメを楽しみました。●ローカル線でのんびり早春の九州を巡る元々は福岡のクライアント様へHubSpotというCRM（営業・マーケティング支援ツール）を導入するための出張。基本的な導入・設定を