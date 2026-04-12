今回、トラック諸島近海で発生した台風4号は、日本への直接の影響があるかどうかだけでなく、いま赤道付近の大気で何が起きているのかを考える材料にもなっています。台風4号が北上中台風4号は、今日12日正午、トラック諸島近海を非常に強い勢力で北上しています。今後も北上し、17日には小笠原近海に進む見込みです。今後、最新の台風情報をご確認ください。日本への影響とは別のところで台風4号が注目される理由がある今回、トラ