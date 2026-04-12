明治安田J2・J3百年構想リーグ第10節（4月12日）前節、惜しくもPK戦で敗れ、連勝が4でストップしていた松本山雅FC。12日はホームで格上のJ2大宮と対戦。山雅は前半16分、村越のゴールで先制すると、42分には安永、前半アディショナルタイムには加藤が決め、前半を3対1で折り返します。迎えた後半12分には再び加藤が4点目を決め、大宮を突き放します。最後まで集中した戦いを見せた松本山雅、4対1で大宮に快勝で