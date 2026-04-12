金銭トレードで中日移籍、日本ハムファンに感謝「声援が力になりました」日本ハムは12日、杉浦稔大投手が中日へ金銭トレードで移籍することを発表した。杉浦は球団を通して「今回のトレードは自分にとってチャンスだと思っています。ドラゴンズで1日でも早くチームの戦力となり勝利に貢献できるよう頑張ります」とファンに思いを届けた。杉浦は帯広大谷高（北海道）、国学院大を経て2014年にドラフト1位指名でヤクルトに入団し