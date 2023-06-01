「ファーム・西地区、広島２−１阪神」（１１日、マツダスタジアム）マツダに目の覚めるような打球音が響いた。阪神のキャム・ディベイニー内野手がファーム公式戦４９打席目にして初打点。一時逆転の２点適時二塁打に「やっとチームのために打つことができた」と、助っ人の表情には安堵（あんど）の色が浮かんだ。１点を追う二回１死一、三塁で、相手先発・玉村と対峙（たいじ）。フルカウントから「感触もすごく良かった」