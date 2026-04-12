「ファーム・西地区、広島２−１阪神」（１１日、マツダスタジアム）

マツダに目の覚めるような打球音が響いた。阪神のキャム・ディベイニー内野手がファーム公式戦４９打席目にして初打点。一時逆転の２点適時二塁打に「やっとチームのために打つことができた」と、助っ人の表情には安堵（あんど）の色が浮かんだ。

１点を追う二回１死一、三塁で、相手先発・玉村と対峙（たいじ）。フルカウントから「感触もすごく良かった」という打球は左中間を切り裂き、走者を一掃した。攻撃終了後、ナインから祝福されると、うれしそうに両手を上げて応えた。

２打席目以降は凡退したが、安打と紙一重の鋭い打球もあった。「４打席のうち３打席は強い打球を打つことができた。それを続けていれば、結果はついてくる」とうなずき、平田２軍監督も「今日ぐらいアグレッシブにプレーしてくれれば、調子は上がってくるよ」と太鼓判を押した。

守っては、一塁でフルイニング出場し「ショートとは（向きが）逆だけど、慣れながら良い感覚でプレーできた」と無失策で守り切った。遊撃の使者として来日した助っ人は、もがきながらも日本野球への順応に励み続けている。