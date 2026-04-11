アトレティコ・マドリードのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、チャンピオンズリーグ（CL）のバルセロナ戦で決めたフリーキックについて「ここ（カンプ・ノウ）でメッシが決めたゴールを何度も見た」と語った。9日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。アトレティコ・マドリードは8日、敵地『カンプ・ノウ』に乗り込み、バルセロナとのCL・準々決勝ファーストレグを戦った。試合は44分、バルセロナ