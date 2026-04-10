格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）の出場選手インタビューが１０日に福岡市内で行われ、ナターシャ・クジュティナ（３６＝ロシア）と対戦する元ＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者の浜崎朱加（４４）が意気込みを語った。２０１６年リオデジャネイロ五輪柔道女子５２キロ級銅メダリストのクジュティナと対戦する浜崎は「強い相手とできるのですごくワクワクしています」と力