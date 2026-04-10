横浜ビー・コルセアーズは4月10日、ケーレブ・ターズースキーとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」選手契約が双方合意で解除となり、退団することを発表した。 現在33歳のターズースキーは、212センチ112キロのビッグマン。Gリーグ、イタリアのチームを経て、2022－23シーズンに群馬クレインサンダーズでBリӦ