普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「陸陸」はなんて読む？大陸や陸上など、「りく」という読み方で馴染み深い「陸」。それを2つ並べた「陸陸」は、打ち消し表現をともなってよく使われる言葉です。いったい、なんと読むのかわかります