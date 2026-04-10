福田正博フットボール原論■約４カ月間の特別シーズンを戦っているＪリーグは、半分の試合を消化した。引き分けた際のPK戦、降格なしというルールが話題となっているが、各チームの戦いぶりはどうか。福田正博氏に聞いた。J1百年構想リーグEASTで首位を行く鹿島アントラーズphoto by Getty Images【有意義に見える西のチーム】２月６日に開幕したＪリーグは折り返しを迎えた。８月から始まる新シーズンへの移行のため、現在