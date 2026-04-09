「もう一度学び直したい」。強い思いで入学式を迎えた中学生がいます。全国で唯一、刑務所の中にある中学校で9日、入学式が行われました。男性「私たちは中学校を卒業はしたものの、学ぶ機会が少ないまま、きょうに至ってしまいました。そのことはいつも負い目となっていました」女性「松本市立旭町中学校桐分校で学び直したい。もう一度勉強したい」松本市にある「松本少年刑務所」。全国で唯一、刑務所の中にある中学校、「松本