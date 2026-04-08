雪景色から花盛りの春へ…。青空の下、里ではサクラが咲き誇っていました。3日ほど前にソメイヨシノが満開となった長野市松代町の松代城跡です。今年は気温の上昇で、去年より1週間ほど早い開花となりました。長野市内から「（サクラが）本当に映えますね。木の太さと石垣が。本当にずんぐりむっくりで写真的にはすごく面白く撮れるかなと思って」長野市内から「きょうはお友達とね。天気もいいし花見しようと来ました。城跡という