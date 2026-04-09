カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、40年以上にわたり蓄積された耐衝撃構造データとAIの共創から生まれたジェネレーティブデザイン採用の「山形カシオ」製造のフルメタルモデル「GMW-BZ5000RC」を4月10日に発売する。●マザーファクトリー「山形カシオ」で製造初代G-SHOCK「DW-5000C」のデザインを起点とし、グラデーションのレインボーIPを採用した金属製センターケースを採用。ベースとなる金色のIP