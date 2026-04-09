7日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでバルセロナとアトレティコ・マドリードが対戦した。今季5度目の対戦となったこの一戦。両者は4日前のリーグ戦でも顔を合わせており、その際はバルセロナがアトレティコのホームで2−1と勝利していた。カンプノウで行われたこの試合は17分、ペドリの縦パスにラミン・ヤマルが抜け出し、ファーサイドにいたマーカス・ラッシュフォードが合わせてバルサがゴール。しかしこれ