2025-26 V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のセミファイナルおよびファイナルが、4月11日（土）と12日（日）に北海道札幌市の北ガスアリーナ札幌46で開催される。 レギュラーシーズンは東西各9クラブに分かれて実施され、各チームが28試合を戦った。その結果、東地区は北海道イエロースターズとレーヴィス栃木、西地区はクボタスピアーズ大阪とヴィアティン三重がプレ