5日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷は、同日にスカイホール豊田で開催したSVリーグ女子第22節GAME2のNECレッドロケッツ川崎戦にて、クラブ史上最多の来場者数3,760人を記録したと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 刈谷にとって今シーズン最後のホームゲームとなった今節。4日（土）のGAME1に3,448人が来場してクラブ史上最多来場者数を