8日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、ミドルブロッカーの小野円来（24）と2026-27シーズンの所属契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 茨城県出身の小野は山梨学院大学を卒業後、2023年に千葉エンゼルクロスへ入団。1シーズンで退団した後、2024年にV三重へ移籍した。在籍2季目となる今シーズンは、Vリーグ女子のレギュラーシ&#