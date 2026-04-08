明日9日(木)も日中は晴れる所が多く、中国・四国から東北にかけて花粉が大量に飛ぶ見込みです。また、10日(金)から11日(土)にかけては大陸から黄砂の飛来も予想されています。アレルギーや呼吸器疾患をお持ちの方は、注意が必要です。明日は花粉が広範囲で大量飛散明日9日(木)は広い範囲で晴れて、気温が上昇する見込みです。そのため、中国・四国から東北にかけて、花粉は大量に飛ぶでしょう。東京や名古屋、仙台は「極めて多い」