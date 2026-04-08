山本山は3月27日、「玉露ウェルネス」をコンセプトとする新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」を立ち上げ、公式ECでの商品販売を開始した。4月8日には旗艦店「YMY GYOKURO TEAROOM」を東京都世田谷区の玉川郄島屋S.C.の南館1階にオープンする。3月27日の発表会で山本奈未社長は新ブランドの狙いを次のように語った。「山本山は創業から300年以上にわたり時代に合ったお茶の楽しみ方を提供してきた。1835年に六代目当主・山