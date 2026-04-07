女子のインターナショナルマッチウィークとなる4月の期間、なでしこジャパンは11日（サンノゼ）、14日（シアトル）、17日（コマースシティ）とアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦に臨む。出国前、WEリーグ勢で選出されたDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）とGK大熊茜（INAC神戸レオネッサ）、チームがオフのため、一時帰国していたMF宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）が取材に応じた。なでしこジャパ