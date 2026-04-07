2週連続の「予言的中」となるか！ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHANORMA」のメンバーで、大の広島ファンとして知られる広本瑠璃（22）が6日、「RCCラジオ」の番組「ザ・ギース尾関高文とOCHANORMA広本瑠璃の年の差ラジオ」（毎週月曜日午後11時〜）に出演。恒例のコーナー「またまた帰ってきました！広本瑠璃の広島カープ大予言」で、今週の試合で広島・中村奨成がタイムリー三塁打を放つと「予言」した。