トヨタ自動車は2月16日に施行された新制度を活用し、米国工場で生産したピックアップトラック「タンドラ」(Tundra)とSUV「ハイランダー」(Highlander)を日本国内に導入する。まずは、トヨタモビリティ東京を通じて4月2日に発売した。全国での発売は今夏以降を予定している。デザインなど、一部仕様は変更となる場合がある。タンドラ「1794 Edition」(グレーメタリック)※画像は日本仕様とは異なる。オプションを含む場合がある○