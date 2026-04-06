世界最高の夢舞台、ゴルフの「マスターズ」が4月9日（日本時間）に開幕する。2021年に日本人初優勝を果たし、今年で15回目の出場となる松山英樹（34、レクサス）が開幕を前に、今大会の意気込みを語った。19年から専属キャディを務める早藤将太キャディは優勝後にコースに一礼をしたことで話題に。当時の裏話や、「最近は完璧すぎて僕がプレッシャーかかってます（笑）」という“相棒”との馴れ初めも明かした。（聞き手：小笠原亘