GOOD BYE APRILが、2026年4月4日大手町三井ホールにて＜GOOD BYE APRIL ONE-MAN TOUR2026『OUR BIOGRAPHY』〜15th Anniversary〜＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真本公演は2026年2月4日にリリースされたアルバム『HOW UNIQUE!』のレコ発ツアーのファイナルで、結成15周年を目前に控えた節目の一夜となった。2月の名古屋公演を皮切りに全国5ヵ所を巡った、バンド史上最大規模のツアーである。東