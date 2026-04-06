キュリエは、羽田空港にスマホケース自販機「PickMe!Case」を2月9日に設置した。QRコードをスマホで読み取り、好きなデザインを選ぶだけで、その場でオリジナルスマホケースを製造・受け取りができる体験型自販機。12言語に対応する。現行の対応機種はiPhone 12〜17シリーズ（mini・SE除く）とGalaxy S23〜25シリーズで、順次拡大予定。場所は第3ターミナル5階「COOL ZONE」内。24時間営業。価格は3,000円（税込）。支払い方法は完