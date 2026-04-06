多くの健康診断や人間ドックで実施されているのが「血液検査」です。毎年受けているという人も多いと思いますが、中には、採血時に注射を行った部分に「あざ」ができてしまう人もいます。ネット上では「採血の注射の痕がすごい青あざになったことあります」「注射2回もされてあざができた」などの経験談が上がっています。【画像】採血後に「青あざ」できたことある？→これが「実際の写真」です（閲覧注意）なぜ採血後、「あ