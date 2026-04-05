奥さんが嫌な思いをしているのにふざけたノリでやり過ごす夫…。長時間待たせても、靴を踏んでも、お気に入りのコップを割っても…謝罪なし！ちなみに夫は、全方位的に謝れないわけではない様子。そう、タチが悪いんです!! ちゃんと制裁を受けるのでしょうか…。>>【まんが】ごめんねが言えない夫(ウーマンエキサイト編集部)